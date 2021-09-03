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«Боксеры редко пользуются поддержкой таких девушек»: Валуев о споре по поводу ринг-герлз в ММА

Валентина Пескова
16:44 03.09.2021
Горячие дискуссии в сообществе поклонников боев UFC разгорелись после заявления Хабиба Нурмагомедова о том, он недоволен присутствием ринг-герлз на боях в октагоне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress
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Известный боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал о своей спортивной карьере и соображениях о работе девушек из группы поддержки ринг-герлз на боях в октагонах. В разговоре со «Звездой» Валуев заметил, что в его виде спорта никакие ринг-герлз никогда не присутствовали.

«Боксеры редко пользуются поддержкой таких девушек. Это более характерно для смешанных единоборств. Это уже такая стародавняя традиция, которую организаторы боев придумали для того, чтобы им чем-то разбавить бойцовские встречи. Они решили, что бойцам так будет проще найти время на отдых, чтобы быстрее переключить внимание на что-то после боя и прийти в себя. Эти же девушки участвуют и во взвешивании, и во время пресс-конференций. Это постоянно раздетые женские тела. Их придумали организаторы шоу. Я не думаю, что об этом их просили сами боксеры или зрители», - прокомментировал Валуев.

Неоднократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе заметил, что он ни в коей мере не является пуританином, однако прекрасно помнит времена, когда одетая женщина всегда ценилась больше, чем раздетая. И когда хоть какая-то часть тела вдруг случайно появлялась открытой, это вызывало гораздо больше эмоций, чем полностью раздетое тело.

«Когда я сам выступал на ринге, мне было фиолетово, грубо говоря, мне было не до присутствия девушек в зале, поскольку перед боем и во время него ты думаешь о сопернике и предстоящей схватке, а не о женщинах. Не могу сказать, что я и сейчас жду появления этих девушек, когда сам прихожу на ринг. Потому что даже когда у нас потом с ребятами обычно происходит общение за кулисами, мы обсуждаем прошедшие бои и их результаты и делимся впечатлениями от приемов боксеров, а никак не от девушек на ринге», - заметил Валуев.

Депутат Госдумы отметил, что данный элемент шоу рассчитан в основном на мужскую аудиторию. Но если сейчас организаторы все-таки решили немного прикрыть тела ринг-герлз большим количеством одежды вместо бикини, это будет выглядеть гораздо более красиво, эстетично и не вульгарно. И скоро все уже забудут, как это было, когда девушки были без одежды.

По мнению Николая Валуева, в хоккее данный элемент программы продуман гораздо более элегантнее: там в перерывах спортсменов и зрителей поддерживают девушки-чирлидеры (от англ. cheer - «приободрять»), танец которых напоминает элементы аэробики, известной еще со времен ее законодательницы Джейн Фонды, и выглядит гораздо более эстетично и по-спортивному. Когда соблюдены все правила приличия и при этом оставлены элементы шоу.

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