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Ангелы «Ак Барса»: что заставило хоккейный клуб отказаться от женской группы поддержки

Анна Назайкина
Диана Сирази
10:02 03.09.2021
Администрация клуба заявила, что команда решила сменить вектор развлечения болельщиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bars Angels, ВКонтакте
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Громкий скандал назревает в российском спорте. «Ак Барс» оставил без работы свою группу поддержки - чирлидерш. Как выяснилось, они подрывают семейные ценности. Но не только в хоккее грядут перемены - некоторые бойцы смешанных единоборств выступают против ринг-герлз.

Чирлидинг - это не просто зажигательные танцы в перерывах между матчами. Это спорт, который включает элементы гимнастики и акробатики, признанный Международным олимпийским комитетом. Решение «Ак Барса» отменить выступление девушек в сексапильных нарядах взорвало информационное пространство.

Неожиданная мера застала врасплох и болельщиков, и самих чирлидерш. По Казани прокатился слух, что «Ак Барс» встал на защиту семейных ценностей: якобы такие откровенные наряды могут вызывать неурядицы в отношениях супругов.

Однако история этого скандала берет начало в другом виде спорта. Экс-чемпион UFC Хабиб Нургмагомедов решил, что спорт не место для ринг-герлз, которые выносят таблички с раундами.

«Точно так же в Москве есть заведения, куда можно зайти, заплатить деньги и смотреть вот на это все... Вот эти люди проходят и показывают людям, что второй раунд идет. Но никто не смотрит на эти таблички. И вот мне неудобно с отцом сидеть», - заявил спортсмен.

Почти сразу идею Нургмагомедова подхватил «Ак Барс». Официальная позиция клуба звучит так: болельщицы больше неинтересны, пора придумывать новые жанры.

«Просто управленческое решение, которое было принято клубом, поскольку есть определенное количество контента и шоу-программа, которая создается на арене и в которой будут различные новинки. Мы решили, что на хоккее надо смотреть хоккей. Мы действительно с большим уважением относимся к работе этих девушек, но приняли это решение. Я думаю, здесь никто не остался на улице без средств существования», - сказал руководитель медиацентра ХК «Ак Барс» Михаил Степанов.

Но для Bars Angels это больше чем хобби - целая жизнь. Тренировки по несколько часов в день, грим, они продумывали свой образ до мельчайших деталей, лишь бы удивить болельщиков.

Бывшая участница группы поддержки ХК «Салават Юлаев», а сейчас телеведущая Ульяна Тригубчак прокомментировала ситуацию.

«Я считаю, что девушки ничего плохого не делают, созидают шоу радуют людей. Я сама были чирлидершей, танцевала три года и несла людям только радость. Почему нужно отменять девчонок - я не понимаю», - сказала она.

Недоумевает и Мария Тянюгина - это она зарегистрировала и основала в России федерацию чирлидинга - еще в 2000 году. Ее спортсменки завоевывают первые места на чемпионатах мира и Европы, чирлидингом сейчас занимается и ее дочь.

Президент российской федерации чирлидинга Мария Тянюгина отметила важную роль чирлидинга в спортивных мероприятиях.

«Изначально, когда группы появились, цель их была - украшение матча, поскольку красивая обертка, мероприятие, кто создает зрелищность. Любая игра - зрелище хоккеисты создают зрелище спортивное», - объяснила она.

Флагман мирового чирлидинга - США. Спорт зародился в Америке больше 100 лет назад - вырос из групп поддержек команд по американскому футболу, а в этом году чирлидинг получил олимпийский статус, его признал МОК. Так что теперь подрывающие семейные ценности девушки могут дебютировать на Играх в Париже.

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