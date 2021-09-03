Таиланд призывает создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации

Премьер Таиланда Прают Чан-Оча предлагает создать единую систему взаимного признания сертификатов вакцинации. Об этом он заявил в ходе заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, это поможет восстановить туризм после эпидемиологической обстановки в мире.

«Мы хотим пригласить всех совместно выработать новые рекомендации по безопасному туризму, а также совместному признанию вакцинных сертификатов, для того чтобы восстановить индустрию туризма в ближайшем будущем», - цитирует слова Чан-Оча РИА Новости.

Ранее власти Таиланда отменили карантин для привитых «Спутником V» туристов. Путешественники, получившие два компонента препарата, могут приезжать на территорию королевства в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».