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Таиланд призывает создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации

Кира Тило
16:00 03.09.2021
Власти Таиланда предложили участникам ВЭФ создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19.
Таиланд призывает создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Премьер Таиланда Прают Чан-Оча предлагает создать единую систему взаимного признания сертификатов вакцинации. Об этом он заявил в ходе заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, это поможет восстановить туризм после эпидемиологической обстановки в мире.

«Мы хотим пригласить всех совместно выработать новые рекомендации по безопасному туризму, а также совместному признанию вакцинных сертификатов, для того чтобы восстановить индустрию туризма в ближайшем будущем», - цитирует слова Чан-Оча РИА Новости.

Ранее власти Таиланда отменили карантин для привитых «Спутником V» туристов. Путешественники, получившие два компонента препарата, могут приезжать на территорию королевства в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».

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