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Российские химики-разведчики стали обладателями бронзовых наград конкурса «Безопасная среда» в Китае

Кира Карон
06:54 01.09.2021
В Китае российские химики-разведчики стали обладателями бронзовых наград конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК состоялся заключительный этап международного конкурса «Безопасная среда» среди подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

На заключительном этапе «Эстафета» российская команда химиков-разведчиков показала второй результат, пройдя конкурсные испытания с общим временем 25 минут 12 секунд. Лучшее время продемонстрировали китайские военнослужащие 18 минут 19 секунд. Третий результат показала команда из Узбекистана - 26 минут 9 секунд, четвертый результат за командой из Вьетнама -27 минут 23 секунды, пятое время за белорусской командой – 28 минут 8 секунд.

© Минобороны РФ

По итогам трех соревновательных этапов победу и кубок конкурса «Безопасная среда» завоевала команда из Китая, «серебро» досталось команде из Узбекистана, российская команда стала обладателем «бронзовых» наград.

В ходе соревнований экипажи выполняли задачи по определению отравляющих веществ, поиску радиоактивных источников на технике, проведению специальной обработки, преодолению огненно-штурмовой полосы, а также выполнили огневые задачи в специальном горном стрелковом комплексе. При выполнении конкурсных заданий все команды применяли технику, вооружение и приборы, предоставленные китайской стороной.

© Минобороны РФ

Награждение победителей и призеров соревнования состоится 4 сентября в ходе церемонии закрытия.

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» проводятся три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором соревновнуются военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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