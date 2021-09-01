Российские химики-разведчики стали обладателями бронзовых наград конкурса «Безопасная среда» в Китае
В Китае российские химики-разведчики стали обладателями бронзовых наград конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК состоялся заключительный этап международного конкурса «Безопасная среда» среди подразделений радиационной, химической и биологической разведки.
На заключительном этапе «Эстафета» российская команда химиков-разведчиков показала второй результат, пройдя конкурсные испытания с общим временем 25 минут 12 секунд. Лучшее время продемонстрировали китайские военнослужащие 18 минут 19 секунд. Третий результат показала команда из Узбекистана - 26 минут 9 секунд, четвертый результат за командой из Вьетнама -27 минут 23 секунды, пятое время за белорусской командой – 28 минут 8 секунд.
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