Продюсер рассказал, как изначально звучала песня «Третье сентября»

В оригинальном варианте песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского ее припев начинался со слов «Я календарь перелистну...». Однако продюсер Евгений Кобылянский решил заменить третье слово в строчке на более литературное, а также немного подсократил мелодию. И с тех пор у песни поменялась ее дальнейшая творческая жизнь.

«Из-за этого, как говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. А у поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно-единственное слово "перелистну" на "переверну". Потому что "перелистну" - это жаргонное идиоматическое выражение», - цитирует портал Life.ru продюсера.

Авторами композиции «Третье сентября», которая сразу же понравилась Евгению Кобылянскому, к слову, являются ни много ни мало поэт Игорь Николаев и композитор Игорь Крутой. Продюсер добавил, что был уверен в популярности песни, хотя она и выбивалась из формата радиостанций. Дело в том, что музыканты записали ее с длинной концовкой, хотя и прекрасно понимали, что она не поместится ни в один радиоэфир, так как звучит больше пяти минут.

По мнению продюсера, популярности песни также способствовала «эпоха караоке», а мемом шлягер Михаила Шуфутинского уже стал благодаря Интернету.

Ранее заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский и сам рассказал «Звезде» об истории создания своего хита «Третье сентября».