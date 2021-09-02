«Пацаны, я могу загадать желание»: Шуфутинский рассказал, как появился хит «Третье сентября»

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский рассказал «Звезде» об истории создания своего хита «Третье сентября». Певец во время гастролей пожелал, чтобы его коллеги написали ему эту композицию. Его желание исполнилось.

«Песню "Третье сентября" написали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: "Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я ее спою". Вот и появилась песня "Третье сентября". С тех пор прошло больше 25 лет. Песню любят - молодежь все больше к ней подключается, пожилые без нее жить не могут», - рассказал музыкант.

В 2019 году Шуфутинский записал обращение к поклонникам о приближающемся 3 сентября. В нем он признался, что не хочет оставаться один в этот день.