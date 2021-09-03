В стране и мире Для прибывающих из Великобритании россиян отменена самоизоляция Кира Тило Роспотребнадзор отменяет самоизоляцию для граждан, прибывающих из Великобритании. Постановление вступит в силу с 4 сентября. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Роспотребнадзор с 4 сентября отменяет самоизоляцию для прибывающих из Великобритании граждан. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой появилось на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 №43 „Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19“», - говорится в постановлении. Ранее Анна Попова рассказала о динамике заболеваемости COVID-19 в регионах РФ. На данный момент в восьми регионах РФ зафиксировано повышение количества зараженных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика