Для прибывающих из Великобритании россиян отменена самоизоляция
Роспотребнадзор отменяет самоизоляцию для граждан, прибывающих из Великобритании. Постановление вступит в силу с 4 сентября.
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Роспотребнадзор с 4 сентября отменяет самоизоляцию для прибывающих из Великобритании граждан. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 №43 „Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19“», - говорится в постановлении.
Ранее Анна Попова рассказала о динамике заболеваемости COVID-19 в регионах РФ. На данный момент в восьми регионах РФ зафиксировано повышение количества зараженных.