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Попова рассказала о динамике заболеваемости COVID-19 в регионах РФ

Елизавета Потейчук
23:46 02.09.2021
Анна Попова представила статистику по заболеваемости COVID-19 в разных регионах России и рассказала, прививку от какой болезни стоит сделать гражданам РФ дополнительно.
Попова рассказала о динамике заболеваемости COVID-19 в регионах РФ
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась информацией о том, как в разных регионах России обстоят дела с уровнем заболеваемости COVID-19. На данный момент в восьми регионах РФ зафиксировано повышение количества зараженных, на плато находятся 30 субъектов, а в 47 регионах наблюдается снижение динамики заболеваемости.

«На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики, ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация», - заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, глава Роспотребнадзора подметила, что более интенсивное снижение темпов заражаемости коронавирусом зафиксировано именно в тех регионах, где привито не менее 60% населения. При этом, по ее словам, ситуация «не совсем хороша» в тех субъектах, где привито менее 30% жителей.

Еще одной причиной, которая должна замотивировать людей сделать прививку, может стать повышенная циркуляция вирусов гриппа в наступающем сезоне, считает Попова. После перенесенного коронавируса, говорит она, у человека ослаблен иммунитет, что открывает «ворота для вируса гриппа».

Кроме того, Анна Попова отметила, что в прошлом году прививку от гриппа сделало почти 60% населения. И сейчас, по ее мнению, необходимо привить не меньшее количество людей, включая минимум 70% россиян из групп риска.

«Группы риска в этом году мы планируем привить, 70% всех людей, которые в эти группы включены. И вот в этом случае санитарные меры и вакцинация. Почти 60% было в прошлом году привито. В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции», - говорит глава ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, когда может возникнуть очередная волна COVID-19. Попова уточнила, что вирус, вероятно, придет ко второй декаде сентября, что обусловлено привычными приходами осенью сезонных инфекций. 

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