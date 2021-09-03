Посол РФ: о поставках оружия талибам* речи не идет
Россия не будет поставлять оружие захватившим Афганистан талибам*, заявил Дмитрий Жирнов.
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Москва не собирается поставлять оружие талибам*, захватившим власть в Афганистане. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Нет, об этом речи нет», - ответил Жирнов интервьюеру РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что талибы* контролируют практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера и прилегающих на север территорий.
* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.