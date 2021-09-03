В стране и мире Посол РФ: о поставках оружия талибам* речи не идет Алексей Курильченко Россия не будет поставлять оружие захватившим Афганистан талибам*, заявил Дмитрий Жирнов. © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Москва не собирается поставлять оружие талибам*, захватившим власть в Афганистане. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. «Нет, об этом речи нет», - ответил Жирнов интервьюеру РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что талибы* контролируют практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера и прилегающих на север территорий. * «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика