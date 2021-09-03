Попова оценила вероятность нового локдауна в России

Локдаун из-за COVID-19 россиянам в данный момент не грозит. Об этом в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», - сказала глава ведомства.

При этом, отметила Попова, для достижения отмены действующих ограничений по COVID-19 необходимо активно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул на ВЭФ, что политизация пандемии коронавирусной инфекции является катастрофической ошибкой. По мнению российского лидера, в настоящий момент наиболее важно, отказавшись от политизации, совместными усилиями бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.