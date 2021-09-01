Сборная России вырвалась на второе место Паралимпийских игр в Токио

Сборная Паралимпийского комитета России вышла на второе место общемедального зачета Игр в Токио. Всего по состоянию на 1 сентября российская команда имеет 31 золотую, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей.

На данный момент первое место занимает сборная Китая. На третьем месте расположились британские паралимпийцы.

Ранее россиянин Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 400 метров. Атлет побил мировой рекорд.