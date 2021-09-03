Армия Киргизия победила в финале эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона» Тимур Шерзад Ее сборная пришла к финишу с результатом 2 часа 16 минут 51 секунда. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Киргизия победила в финале эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино. Ее сборная пришла к финишу с результатом в 2 часа 16 минут 51 секунд. Вторым финишировал Таджикистан с результатом в 2 часа 20 минут 5 секунд. Третьей пришла команда Мьянмы с результатом в 2 часа 28 минут 9 секунд. Четвертой оказалась Южная Осетия со временем в 2 часа 29 минут 6 секунд. Финал эстафеты первого дивизиона состоится завтра, в субботу, в 16 часов дня по Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика