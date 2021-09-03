Киргизия победила в финале эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона»
Ее сборная пришла к финишу с результатом 2 часа 16 минут 51 секунда.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Киргизия победила в финале эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино. Ее сборная пришла к финишу с результатом в 2 часа 16 минут 51 секунд.
Вторым финишировал Таджикистан с результатом в 2 часа 20 минут 5 секунд.
Третьей пришла команда Мьянмы с результатом в 2 часа 28 минут 9 секунд.
Четвертой оказалась Южная Осетия со временем в 2 часа 29 минут 6 секунд.
Финал эстафеты первого дивизиона состоится завтра, в субботу, в 16 часов дня по Москве.