В стране и мире Фура рухнула с моста на трассе в Чувашии Алексей Курильченко Водитель грузовика погиб при падении машины с моста в Чувашии. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Республике Чувашия грузовик пробил ограждение и рухнул с моста. По данным регионального ГИБДД, водитель транспортного средства погиб. Сотрудники дорожной службы выясняют обстоятельства трагедии. «Серьезное ДТП в Козловском районе. На 726-м километре трассы М7, неподалеку от деревни Аттиково, фура, пробив ограждение моста, рухнула вниз. Водитель погиб. Обстоятельства выясняются», - сообщается в Instagram инспекции. © МЧС РФ Ранее в Омске произошло крупное ДТП на перекрестке с участием маршрутки и внедорожника. В результате столкновения маршрутный автобус упал на бок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика