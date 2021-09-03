Фура рухнула с моста на трассе в Чувашии
Водитель грузовика погиб при падении машины с моста в Чувашии.
© Фото: МЧС РФ
В Республике Чувашия грузовик пробил ограждение и рухнул с моста. По данным регионального ГИБДД, водитель транспортного средства погиб. Сотрудники дорожной службы выясняют обстоятельства трагедии.
«Серьезное ДТП в Козловском районе. На 726-м километре трассы М7, неподалеку от деревни Аттиково, фура, пробив ограждение моста, рухнула вниз. Водитель погиб. Обстоятельства выясняются», - сообщается в Instagram инспекции.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика