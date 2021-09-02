Очевидец рассказал подробности аварии с маршруткой в Омске

В Омске произошло крупное ДТП на перекрестке с участием маршрутки и внедорожника. В результате столкновения маршрутный автобус упал на бок. Прохожие стали переворачивать транспорт, чтобы вытащить пострадавших в ДТП людей.

Очевидец аварии, местный житель Александр Прокопьев поделился со «Звездой» деталями происшествия. Они с женой решили просто прогуляться вечером. По его словам, ничего не предвещало беды, но как только он с супругой оказался на перекрестке, оба услышали громкий удар.

«Только вышли на дорогу, и такой удар мощнейший! Резко обратили внимание, что с нами в попутном направлении, на зеленый сигнал светофора, ехала маршрутка. А со стороны моста двигался автомобиль. Ну и все, удар», — рассказал очевидец.

Также Александр отметил, что автомобиль продолжал двигаться некоторое время, а маршрутка сразу упала. Подбежав к упавшей маршрутке, Александр услышал, что люди зовут на помощь.

«„Митсубиси“ двигалась еще какое-то время, а „газель“ упала на бок. Я сразу же побежал, там были люди. В машине девушка сидела, она нормально вышла, травм у нее не было», — поделился Александр.

Также очевидец рассказал, что на помощь к пострадавшим подбежало много человек. Одной из девушек придавило руку, а у молодого человека, по словам очевидца — открытый перелом.

«Одной девушке руку прижало маршруткой, она прям выпала из нее. Мы мужчинами собрались, подняли „газель“ эту и помогли выбраться. А следом за девушкой еще парень вывалился — у него открытый перелом руки. Причем все пассажиры сидели, как я узнал, никто не вставал», — отметил местный житель.

Что касается водителя легковушки, по словам Александра она сразу побежала к маршрутке, но быстро отошла. А потом девушка вернулась и сказала, что это маршрутный автобус ехал на красный свет, а не она.

«Она испугалась, подбежала, а потом куда-то отошла. Потом приходит, и начинает говорить, что это маршрутка ехала не так. Но этого не может быть, ведь если бы у маршрутки был красный свет, то и мы [пешеходы] тогда стояли бы на месте», — возмутился Александр.

Известно, что после аварии медицинская помощь потребовалась трем пассажирам микроавтобуса и водителю „Митсубиси“.