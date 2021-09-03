Боррель: ЕС будет взаимодействовать с «Талибаном»*, не признавая его политически

Европейский союз будет взаимодействовать с запрещенным на территории РФ движением «Талибан», не признавая его политически. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Характер диалога союза с талибами* будет зависеть от отношения в стране к правам человека, условий эвакуации и гуманитарного доступа, отметил Боррель. Он также добавил, что Европейский союз готов к возвращению своей дипломатической миссии в Кабул, если для этого будут созданы все необходимые условия безопасного пребывания.

Напомним, что обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.