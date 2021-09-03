Армия Представитель делегации КНР оценил пользу «Авиадартса» для китайских летчиков Андрей Аркадьев Данный конкурс предоставил всем летчикам отличную возможность учиться друг у друга, отметил генерал-майор. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Представитель делегации Китая на конкурсе «Авиадартс-2021» генерал-майор Ван Чжопин оценил значимость проведения Армейских международных игр. По его словам, подобные соревнования способствуют укреплению взаимодействия в военной сфере. «Мы считаем, что подобный конкурс - отличная площадка для обменов и сотрудничества, которая позволяет армиям всех стран-участниц углубить взаимопонимание, а также подобного рода конкурсы имеют важное значение в деле укрепления взаимодоверия в военной сфере между всеми странами», - отметил он. По словам генерал-майора, такие конкурсы, как «Авиадартс», позволяют совершенствовать уровень навыков китайских летчиков. «Данный конкурс предоставил всем летчикам отличную возможность учиться друг у друга. Безусловно, данное мероприятие внесло вклад в повышение уровня боеготовности. ВВС НОАК уже семь раз принимали участие в конкурсе «Авиадартс», на протяжении всего этого времени китайские летчики демонстрировали открытость, толерантность, представители всех стран-участниц старались поддерживать друг друга, вместе совершенствовали свои навыки, а это имеет самое большое значение при проведении подобных соревнований», - добавил он. Ранее сообщалось, что российские летчики завоевали кубок конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс» под Рязанью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика