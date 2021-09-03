Путин не исключил возможности проведения Олимпиады на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин не исключил возможности провести Олимпийские игры на территории России, включая Дальний Восток. Об этом он заявил, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме.

«К сожалению, все меньше в мире претендентов на проведение Олимпийских игр. Это мероприятие дорогостоящее... И надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера. Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. Дальний Восток и Владивосток - это одни из перспективных площадок», - сказал Путин.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Владивосток и Приморский край имеют все возможности для проведения широкомасштабных спортивных мероприятий, таких как Универсиада и Олимпийские игры. Как сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков, у властей региона в планах подача заявки на проведение Олимпиады в 2036 году.