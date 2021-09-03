Путин заявил, что ряд стран пользуется темой климата для решения экономических задач

Тема климатических изменений зачастую эксплуатируется некоторыми странами, в частности в экономических целях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Борьба с изменениями климата частенько используется и для решения каких-то текущих экономических задач, это стремление переформатировать энергетический рынок, и во многих странах во внутриполитической повестке дня используется», - заявил российский лидер.

Напомним, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме глава государства заявил, что Россия заинтересована в решении глобальных экологических проблем, а разговоры об обратном являются вымыслом.

Тогда в своем выступлении Путин уточнил, что Москва поддерживает международные соглашения, направленные на борьбу с изменением климата.