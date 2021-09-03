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Путин заявил, что ряд стран пользуется темой климата для решения экономических задач

Анна Назайкина
12:01 03.09.2021
Также эту тему используют для переформатирования рынка и во внутренней политике, заявил президент РФ.
Путин заявил, что ряд стран пользуется темой климата для решения экономических задач
© Фото: Bill Oxford, Unsplash
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Тема климатических изменений  зачастую эксплуатируется некоторыми странами, в частности в экономических целях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Борьба с изменениями климата частенько используется и для решения каких-то текущих экономических задач, это стремление переформатировать энергетический рынок, и во многих странах во внутриполитической повестке дня используется», - заявил российский лидер.

Напомним, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме глава государства заявил, что Россия заинтересована в решении глобальных экологических проблем, а разговоры об обратном являются вымыслом.

Тогда в своем выступлении Путин уточнил, что Москва поддерживает международные соглашения, направленные на борьбу с изменением климата.

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