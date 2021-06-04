«Чушь и миф»: Путин оценил заявления о незаинтересованности России в решении проблем климата

Россия заинтересована в решении глобальных экологических проблем, разговоры об обратном являются чушью и мифом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия якобы не очень заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Но это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этих сферах, ощущаем опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты», - сказал российский лидер.

В своем выступлении Путин уточнил, что Россия поддерживает международные соглашения, направленные на борьбу с изменением климата, и призвал не превращать переход к углеродной нейтральности и зеленым технологиям в механизм конкурентной борьбы и сдерживания отдельных стран.

Президент считает, что для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто снижать выбросы, важно заняться поглощением уже накопившихся парниковых газов.

«Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов, конечно, недостаточно. Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель - это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере», - пояснил Путин.

Глава государства также дал ряд поручений российском правительству, касающихся борьбы с изменением климата. Так, до 1 октября кабмин должен подготовить детальный план снижения выбросов парниковых газов до уровня, ниже европейского. Нормативная база для реализации климатических проектов как на уровне федеральных законов, так и ведомственных подзаконных актов, в полном объеме должна быть сформирована к июлю 2022 года.