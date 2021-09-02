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Лавров: РФ не будет закрывать глаза на несправедливость Запада

Алексей Курильченко
13:37 02.09.2021
Глава МИД РФ заявил, что Россия не станет закрывать глаза на несправедливое отношение Запада к себе.
Лавров: РФ не будет закрывать глаза на несправедливость Запада
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Россия не будет закрывать глаза на ангажированность Запада и несправедливое отношение к себе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями спортивного общества Свердловской области. По его словам, «русофобская деятельность Запада для того, чтобы вывести ее из равновесия и настроить против нее своих клиентов», очевидна.

«Поэтому есть нам что сказать. И мы не будем, как некоторые, стыдливо опускать глаза и молчать, когда творится просто откровенная несправедливость», - сказал министр.

Лавров отметил, что в стране сейчас отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского, и напомнил о словах князя.

«Это же он сказал: "Не в силе Бог, а в правде". Но в нашем случае сила тоже присутствует, но основной упор в формировании наших подходов на мировой арене мы делаем на правду, и никто нас не убедит, что на Украине происходит аннексия и оккупация Российской Федерации, Крыма и восточной части Донбасса, а не наблюдается результат государственного переворота, который сейчас в общем-то продолжается, в том смысле, что у власти стоят люди, откровенно подыгрывающие неонацистам», - сказал дипломат.

Также в ходе выступления Лавров допустил, что США могут похитить спортсмена, у которого допинг-тест выявил положительный результат. Он сравнил это с тем, как американские спецслужбы могут похищать из других стран людей, которых подозревают в чем-либо.

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