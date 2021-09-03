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Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов

Анна Назайкина
10:59 03.09.2021
Использование сервисов обхода блокировок создает условия для незаконной деятельности, отметили в ведомстве.
Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила работу еще шести VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Было принято решение о блокировке еще шести нарушающих российское законодательство сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN)», - говорится в сообщении.

Как пояснили в Роскомнадзоре, из-за таких сервисов сохраняется доступ к запрещенным данным и ресурсам, что создает условия для преступной деятельности, в частности связанной с распространением запрещенных веществ, детской порнографии, экстремизма и пропагандой суицидальных действий.

Ранее ведомство в соответствии с правилами управления сетью связи общего пользования, которые были утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 127, заблокировал VyprVPN и OperaVPN.

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