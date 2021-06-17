Роскомнадзор ввел ограничения на работу нескольких VPN-сервисов

Роскомнадзор ввел ограничения на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня. Регулятор начал ограничивать доступ к этим сервисам, так как они дают возможность заходить на заблокированные на территории РФ сайты.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», - говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127 эти VPN-сервисы отнесены к угрозам.

Однако данные ограничения не коснутся российских компаний, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, уточнили в ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре по итогам проверки назвали суммы штрафов для американских соцсетей и СМИ.