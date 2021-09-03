Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему жалко будет отпускать министра обороны Сергея Шойгу и главу МИД РФ Сергея Лаврова в Госдуму после парламентских выборов. При этом он отметил, что решение об этом остается за министрами. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы в ходе Восточного экономического форума.

«Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей. Но решения должны приниматься ими прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», - сказал президент.

Ранее Путин на ВЭФ заявил, что политизация пандемии коронавирусной инфекции является катастрофической ошибкой. Он отметил, что возможностями вакцинации от коронавирусной инфекции пользуются в основном только высокоразвитые экономики.