В стране и мире Индия станет партнером РФ по Севморпути Алексей Курильченко Премьер Индии заявил, что страна станет партнером России по Северному морскому пути. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Индия намерена выступить партнером России по развитию Северного морского пути. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме. «Так же, как Россия помогает Индии развиваться в плане освоения космоса и национальной программы пилотируемых полетов "Гаганьян", точно так же Индия станет помогать России, выступив партнером по открытию Северного морского пути и открытию этого пути для международной торговли и коммерции», - сказал премьер. Ранее Путин заявил, что Россия нарастит возможности Северного морского пути. Таким образом, объем перевозок по нему к 2024 году достигнет 80 миллионов в год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика