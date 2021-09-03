Индия станет партнером РФ по Севморпути
Премьер Индии заявил, что страна станет партнером России по Северному морскому пути.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Индия намерена выступить партнером России по развитию Северного морского пути. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме.
«Так же, как Россия помогает Индии развиваться в плане освоения космоса и национальной программы пилотируемых полетов "Гаганьян", точно так же Индия станет помогать России, выступив партнером по открытию Северного морского пути и открытию этого пути для международной торговли и коммерции», - сказал премьер.
Ранее Путин заявил, что Россия нарастит возможности Северного морского пути. Таким образом, объем перевозок по нему к 2024 году достигнет 80 миллионов в год.