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Индия станет партнером РФ по Севморпути

Алексей Курильченко
11:18 03.09.2021
Премьер Индии заявил, что страна станет партнером России по Северному морскому пути.
Индия станет партнером РФ по Севморпути
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Индия намерена выступить партнером России по развитию Северного морского пути. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме.

«Так же, как Россия помогает Индии развиваться в плане освоения космоса и национальной программы пилотируемых полетов "Гаганьян", точно так же Индия станет помогать России, выступив партнером по открытию Северного морского пути и открытию этого пути для международной торговли и коммерции», - сказал премьер.

Ранее Путин заявил, что Россия нарастит возможности Северного морского пути. Таким образом, объем перевозок по нему к 2024 году достигнет 80 миллионов в год.

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