Путин: объем перевозок по Севморпути достигнет 80 миллионов тонн к 2024 году

Россия нарастит возможности Северного морского пути. Таким образом объем перевозок по нему к 2024 году достигнет 80 миллионов в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим и возможности Северного морского пути. Отмечу, что за последние десять лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на порядок… В 1986 что ли году где-то семь с небольшим миллионов тонн, в прошлом году уже 33 миллиона тонн перевезено, а к 2024 году должно быть перевезено 80 миллионов тонн», - заявил президент.

Ранее Путин заявил, что государство заинтересовано в развитии железнодорожного сообщения для поставок угля на экспорт к Охотскому мору. По словам главы государства, компании сами готовы финансировать строительство железных дорог.