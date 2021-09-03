Владимир Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой опыт в политике с идеей создания компании Apple Стивом Джобсом. Такую мысль украинский лидер высказал в Стэндфордском университете, выступая с речью.

Зеленский сказал, что известная на весь мир компания Джобса в цифровой индустрии начинала с малого. Так и Украина, по его мнению, начинала свой путь в этой сфере с идей, в которые никто не верил. В качестве примера Зеленский привел сервис «Государство в смартфоне», где граждане Украины могут воспользоваться различными госуслугами онлайн. Это творение Зеленский сравнил с детищем Стива Джобса и его компании - смартфоном IPhone.

«Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple - iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение - "Государство в смартфоне"», - передает РИА Новости слова президента.

Кроме того, Зеленский добавил, что его ближайшая цель - перевод всех государственных услуг в онлайн-формат.

Ранее в Америке прошла встреча президентов США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе переговоров российская тематика обсуждалась в основном в отрицательном ключе.