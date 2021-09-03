Путин сообщил об освобождении от налогов бизнеса на Курилах на 10 лет

На Курильских островах будет создан «беспрецедентный налоговый режим для бизнеса». Как сообщил президент России Владимир Путин, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет. Также будут снижены страховые взносы. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях как туризм, морекульутра и переработка», - заявил Путин.

Президент отметил, что данное решение будет касаться и иностранных компаний, которые работают на Курильских островах.

Ранее Путин сообщил, что Россия нарастит возможности Северного морского пути. Таким образом объем перевозок по нему к 2024 году достигнет 80 миллионов в год.