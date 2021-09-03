Водная преграда и рукопашный бой: сибирский спецназ показал умения на конкурсе АрМИ

Финальный этап начинается с преодоления водной преграды. Для иностранных сборных испытание особенно непростое. Индийская команда готовилась к конкурсу в пустыне, где столбик термометра редко опускается ниже сорока градусов.

Солнце светит обманчиво, температура воды лишь 18 градусов, и это минимально допустимый показатель, согласно положению о конкурсе, а значит состязаться приходится в экстремальных условиях.

Лучшее время на отрезке показывают россияне - холодом сибирских разведчиков не испугать. Но даже их на финише товарищи по команде обливают теплой водой.

Единственный, кому на этом этапе удается выйти сухим из воды - водитель-механик БМП. На махине весом 14 тонн он демонстрирует фигуры высшего водительского пилотажа. В воде скорость 7-8 километров в час, а вот на суше можно поддать газу, ведь задача не только аккуратно обойти препятствия, учитывается и общее время.

До следующего испытания, рукопашного боя, команде нужно добежать, еще и отстрелявшись по пути. Поединки на татами для команд - шанс наверстать упущенное на водной преграде. Рукопашный бой как часть этапа появился лишь в прошлом году, но уже пришелся по душе и командам и болельщикам. Трибуны зрителей набиты битком.

Насыщенный испытаниями последний этап подходит к концу. Но накал страстей сейчас только растет. Судьи приступили к подсчету баллов, чтобы в субботу на торжественной церемонии закрытия назвать тех, кто вместе с золотом АрМИ получит титул «Отличников войсковой разведки».