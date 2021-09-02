Мастерство на высший балл: как справляются с испытаниями участники конкурса «Отличники войсковой разведки»

Боевой клич - только перед стартом, а после него звенящая тишина. Первое задание - преодолеть минно-взрывное заграждение. В руках сапера находятся условные жизни всей группы. На месте проведения напряженного конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки» под Новосибирском побывала корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

«На полосе протяженностью 25 метров установлены девять противопехотных мин и три растяжки, задача в том, чтобы обезвредить взрывные устройства и разметить безопасный проход», - рассказала она.

Первым на участок выходит самый опытный участник группы. Шаг за шагом с помощью щупа прокладывает безопасный маршрут. По цветным меткам уже более быстро и уверенно смогут двигаться остальные. С собой у военнослужащего тяжелый рюкзак и оружие, несмотря на это маневрирование среди тончайших лесок растяжек порой напоминает причудливый танец.

В ходе испытаний случаются досадные промахи. Лимит потерь на этом участке - 5 человек. Если до конца полосы дошло меньше половины разведгруппы, до следующего этапа, засады, их не допустят.

Саперу узбекской сборной удается пройти всю полосу. Своего волнения участник не выдал ни одним неловким движением, но промокшая насквозь бандана подсказывает - понервничать пришлось.

«Я уже три года участвую в этих соревнованиях в должности сапера. В этом году полоса тяжелее по сравнению с другими годами, но благодаря профессиональным навыкам в этом году удалось пройти без потерь, провести свою группу», - рассказал участник конкурса «Отличники войсковой разведки» из Узбекистана Абдулхамид Мадаминов.

Помочь перебросить боеприпасы, оттащить тяжелый рюкзак. Место для взаимовыручки есть на каждом метре полосы. Впереди еще одна важная задача – организация засады.

«После преодоления минно-взрывного заграждения группа выдвигается в тыл условного противника. Задачи четко распределены. Например, задача гранатометчика: уничтожить бронированную технику "противника " и, кажется, ему это удалось», - описала корреспондент.

По итогам этого этапа лидирующее положение в турнирной таблице по-прежнему занимает Россия. Вторую строчку в общем зачете делят Китай и Узбекистан, а замыкает тройку лидеров сборная Белоруссии. Далее предстоит «освежающий» финальный этап – в студеную осеннюю воду окунутся БМП. Механики покажут, как готовы преодолевать водную преграду. После совершить заплыв с оружием и рюкзаками на спине придется и самим участникам.