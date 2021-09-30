ФСБ опубликовала кадры с места подготовки теракта во Владивостоке

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания членов неонацистской группировки, которые, по версии следствия, планировали проведение теракта. На месте задержания правоохранители обнаружили холодное оружие и горючие вещества.

Также в распоряжении ФСБ оказались кадры подготовки преступников. На видео они изготавливают «коктейли Молотова» и бросают их в скалу.

«В результате проведенных мероприятий задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья", 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении лидера группировки возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».