Во Владивостоке пресечен теракт, который готовил лидер неонацистов

Лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» задержан во Владивостоке. Мужчина 2000 года рождения готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что радикал таким образом планировал воздействовать на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики.

Дома у молодого человека были обнаружены компоненты для синтезирования взрывчатого вещества и инструкции по изготовлению ВУ.

Также правоохранители изъяли у радикала четыре единицы холодного оружия и устав праворадикальной группировки с призывами к преступлениям насильственного характера.

В отношении жителя Владивостока СК возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».