Генерал Марк Милли признал поражение США в Афганистане

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американская армия потерпела поражение в войне в Афганистане, несмотря на выполнение части стоявших перед ней задач. Он также подчеркнул, что причины неудачи США в вооруженном конфликте берут свое начало еще в далеком прошлом.

«Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев», - сказал Милли на слушаниях в американском сенате.

Военачальник при этом упомянул, что армии США удалось расправиться с террористами «Аль-Каиды»*. Однако противодействовать приходу «Талибана»** к власти в Афганистане США не смогли.

«Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти талибы**», - подчеркнул Милли.

Конгрессмены призывали на слушаниях армейское командование США сделать выводы из произошедшего во избежание дальнейших ошибок. Глава Пентагона Ллойд Остин и сам Марк Милли дали обещание это сделать.

Конгрессмены-республиканцы хотели донести, что на администрации президента США Джо Байдена лежит основная вина за то, что Афганистан теперь во власти талибов**. В свою очередь, демократы считали, что за провал ответственны не только Байден, но и все администрации США, работавшие в последние 20 лет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал основной просчет стран НАТО и США при выводе войск из Афганистана. По его мнению, войска были выведены из страны без осмысления последствий, вооружение было оставлено «в неконструктивных целях».

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.