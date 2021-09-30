Горная тактика: мотострелки сорвали планы «боевиков» в Таджикистане

Накануне Дня Сухопутных войск военнослужащие крупнейшего российского соединения за рубежом провели тактическое учение в горах Таджикистана. В соответствии с легендой, разведка заметила отряд условных боевиков, двигающийся по серпантину к населенному пункту.

Мотострелки сорвали эти планы, нанеся внезапный удар с фланга и поразив головную машину. Затем экипажи БТР-82 «уничтожили» боевиков огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперы, вооруженные 12,7-миллиметровыми винтовками «Корд-М».

Подразделения 201 военной базы регулярно принимают участие в различных учениях. В августе 2021 года около 1,8 тысяч военнослужащих российского соединения стали участниками совместного учения России, Узбекистана и Таджикистана. В октябре военнослужащие примут участие сразу в трех совместных учениях с государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, которые также пройдут на территории Таджикистана.

Ранее также прошли учения Сухопутных войск в Кемеровской области на полигоне Юргинский. Участие в них приняли артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойскового объединения ЦВО. По замыслу, расчеты беспилотников «Орлан-10» выявили подразделения наступающего «противника» и подразделения, занявшие оборону на линии соприкосновения, после чего артиллерия их «уничтожила».