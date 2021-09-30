Мотострелки и артиллеристы ЦВО разгромили «противника» в Кемеровской области

В преддверии празднования Дня Сухопутных войск РФ на полигоне Юргинский в Кемеровской области прошло масштабное учение артиллерийских и мотострелковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО)

По замыслу учения в ходе воздушной разведки расчеты БПЛА «Орлан-10» выявили передовые подразделения наступающего «противника» на бронетехнике, а также подразделения, занявшие оборону на линии соприкосновения.

Расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» совершили марш в район боевого применения и произвели разгром огневых точек условного противника с закрытых огневых позиций, а также создали на пути «противника» зону заградительного огня, тем самым остановив его атаку и подход резервов.

Одновременно мотострелковые подразделения при поддержке боевых машин пехоты (БМП-2) перешли в контрнаступление и подавили сопротивление условного противника из штатного вооружения БМП-2, ручных гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКМ, автоматов Калашникова АК-74.

Артиллерийские подразделения осуществили обход и ударили с флангов по обороняющемуся условному противнику с открытых огневых позиций.

Огонь по условному противнику велся на расстоянии от 1,5 до 15 км. Всего в учении было задействовано более 1000 военнослужащих и 200 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.