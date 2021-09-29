В стране и мире СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области Валентина Пескова Трехмесячный мальчик скончался в одной из квартир города Вольска от травмы головы. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Следователи СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве трехмесячного мальчика. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, малыш скончался от травмы головы, что зафиксировали прибывшие по вызову ночью работники скорой медицинской помощи. «В квартире одного из домов по улице Урицкого города Вольска, была констатирована смерть трехмесячного ребенка. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по… пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего"», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости. Прокуратура региона взяла ход расследования этого дела под контроль. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика