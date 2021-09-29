Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области

Валентина Пескова
19:47 29.09.2021
Трехмесячный мальчик скончался в одной из квартир города Вольска от травмы головы.
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Следователи СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве трехмесячного мальчика.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, малыш скончался от травмы головы, что зафиксировали прибывшие по вызову ночью работники скорой медицинской помощи.

«В квартире одного из домов по улице Урицкого города Вольска, была констатирована смерть трехмесячного ребенка. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по… пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего"», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Прокуратура региона взяла ход расследования этого дела под контроль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:26 В стране и мире
СМИ: 30 человек ранены и пятеро погибли в ДТП с автобусом в Израиле
19:02 В стране и мире
Суд сообщил дату слушания по делу Башкировой, сбившей на машине троих детей
18:07 В стране и мире
Видео
Основателю Group-IB грозит до 20 лет тюрьмы: что известно об аресте Ильи Сачкова
16:33 В стране и мире
Видео
Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
15:42 Армия
Экипажи БМП-3 разнесли на куски мишени во время боевых стрельб под Калининградом
Популярное
Видео
Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
Дьявольский покровитель: в деле об опекунстве Бритни Спирс раскрылись неизвестные подробности
Видео
Детеныш нерпы выплыл на берег Ладожского озера пообщаться с людьми
Видео
Токсиколог объяснил, как действовать при отравлении грибами
Китайские астрономы обнаружили «чужеродный» материал в доставленном с Луны грунте
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.