Новый вид пауков обнаружен учеными в Амазонии

Новый вид пауков под названием Taczanowskia обнаружен исследователями из Университета Сан-Франциско-де-Кито и Национального института биоразнообразия в эквадорской Амазонии. Об этом рассказало министерство окружающей среды Эквадора.

«Исследование, проведенное учеными Университета Сан-Франциско-де-Кито и Национального института биоразнообразия INABIO, обнаружило в Эквадоре новый вид паука Taczanowskia onowoka, он был найден в общине уаорани в бассейне реки Курарай», - сказано в сообщении министерства.

Найденный вид членистоногих по поведению отличается от видов других пауков. Вместо плетения круговой паутины они поджидают добычу на листьях и в качестве оружия для охоты используют длинные когти на ногах. Впервые в истории зоологии Андской страны открыт новый вид пауков, который описали исключительно эквадорские ученые.

Название вида членистоногих «onowoka» выбрали в честь коренных жителей, содействовавших исследованиям на территории своего проживания. На языке народности уаорани данное наименование означает «дух».

По словам исследователей, для нового вида пауков характерны контрастный окрас на спине и по бокам брюшка, сетка из белых волосков и два больших бугорка. Taczanowskia - один из малоизученных родов пауков Америки.

Ранее ученые разработали лекарство против инфаркта из смертельного яда пауков. Вещество также способно на некоторое время продлить жизнь донорского сердца.