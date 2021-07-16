Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые разработали лекарство от инфаркта из смертельного яда пауков

Иван Линдеманн
03:50 16.07.2021
Это же вещество способно на какое-то время продлить жизнь донорского сердца.
Ученые разработали лекарство от инфаркта из смертельного яда пауков
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Австралийские ученые создали лекарство, способное спасти жизни людей, перенесших инфаркт. Препарат разработан на основе вещества, которое содержится в яде воронкового паука - одного из самых смертоносных в мире.

В статье исследователей в журнале Circulation объясняется, что после инфаркта значительно снижается приток крови к сердцу. Это вызывает нехватку кислорода, что приводит к образованию кислой клеточной среды. После этого на молекулярном уровне организм посылает сигнал о смерти. Белок из яда пауков не дает пройти этому сигналу, выяснили ученые. В результате гибель клеток снижается.

Это же вещество способно на какое-то время продлить жизнь донорского сердца.

«Обычно, если донорское сердце перестало биться более чем на 30 минут до извлечения, сердце не может быть использовано. Даже если мы с помощью нового препарата получим дополнительные десять минут, это может в буквальном смысле спасти жизнь тем, кто находится на пороге смерти», - приводят слова одного из исследователей РИА Новости.

Пока что специалисты провели исследования только на клетках сердца человека, но в будущем планируют заняться полноценными клиническими испытаниями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:01 В стране и мире
Более тысячи человек пропали после масштабного наводнения в Германии
01:33 В стране и мире
Меркель заявила о различии в позициях Германии и США по «Северному потоку-2»
00:27 Армия
В ВС РФ поставлен новый военно-транспортный самолет Ил-76МД
18:42 В стране и мире
Видео
От эпатажа «Звуков Му» к покаянию: история жизни Петра Мамонова
22:59 В стране и мире
Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграцию и санкции Запада
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Биохимик назвала опасную для питья воду
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиаударах по Кубе
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.