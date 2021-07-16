Ученые разработали лекарство от инфаркта из смертельного яда пауков

Австралийские ученые создали лекарство, способное спасти жизни людей, перенесших инфаркт. Препарат разработан на основе вещества, которое содержится в яде воронкового паука - одного из самых смертоносных в мире.

В статье исследователей в журнале Circulation объясняется, что после инфаркта значительно снижается приток крови к сердцу. Это вызывает нехватку кислорода, что приводит к образованию кислой клеточной среды. После этого на молекулярном уровне организм посылает сигнал о смерти. Белок из яда пауков не дает пройти этому сигналу, выяснили ученые. В результате гибель клеток снижается.

Это же вещество способно на какое-то время продлить жизнь донорского сердца.

«Обычно, если донорское сердце перестало биться более чем на 30 минут до извлечения, сердце не может быть использовано. Даже если мы с помощью нового препарата получим дополнительные десять минут, это может в буквальном смысле спасти жизнь тем, кто находится на пороге смерти», - приводят слова одного из исследователей РИА Новости.

Пока что специалисты провели исследования только на клетках сердца человека, но в будущем планируют заняться полноценными клиническими испытаниями.