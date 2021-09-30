В результате столкновения криминальных банд в тюрьме Эквадора погибли 116 человек

В городе Гуаякиль, расположенном на территории Эквадора, в тюрьме в результате столкновения банд, по последним данным, погибли 116 человек, 80 получили ранения. Об этом сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо.

«По последней информации, погибли 116 человек, еще около 80 получили ранения - все это лица, лишенные свободы, никто из сотрудников не пострадал», - заявил Лассо в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Twitter.

В Гуаякиле беспорядки в тюрьме Литораль вспыхнули накануне утром. Сотрудники были эвакуированы после сообщений о взрывах и стрельбе в павильонах пенитенциарного центра. Как сообщила местная полиция, в столкновении применялись автоматическое оружие и гранаты. К середине дня конфликт в тюрьме был ликвидирован. Чтобы вернуть порядок в тюрьмах, президентом Лассо было объявлено 60-дневное чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны.

Ранее сообщалось, что в тюрьме Эквадора в результате перестрелки погибли 24 человека. При этом ранеными оказались 42 человека.