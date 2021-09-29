В результате перестрелки в эквадорской тюрьме погибли 24 человека
Во время беспорядков в эквадорской тюрьме погибли 24 человека, 42 пострадали.
© Фото: Heiner Heine httpimagebroker.com#search Globallookpress
В эквадорской тюрьме в результате перестрелки погибли как минимум 24 человека, 42 получили ранения. Конфликт произошел в исправительном учреждении города Гуаякиль, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство провинции Гуаяс.
«24 убитых и 42 раненых - результат столкновений. Порядок уже восстановлен», - говорится в сообщении.
Власти не исключают, что причиной перестрелки стал конфликт представителей разных банд.
Ранее сообщалось, что самолет президента Эквадора продадут для пополнения казны. Глава государства подписал указ подписал о продаже собственного самолета для пополнения бюджета страны.