В России с 1 июля запрещена продажа сигарет дешевле 108 рублей

В России с 1 июля подорожали сигареты. Минимальная розничная цена пачки выросла до 108 рублей. Это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.

Минимальную цену на сигареты впервые ввели в РФ 1 апреля 2021 года. Стоимость рассчитывает Минсельхоз. Показатель складывается из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

До 1 июля данное правило не распространялось на продукцию, которая была введена в оборот до 1 апреля 2021 года. Поэтому продавать сигареты было временно разрешено по цене ниже установленного показателя.

Кроме того, с 1 июля в силу вступили еще несколько изменений в законах, в том числе теперь пенсии и социальные выплаты будут переводить только на карту «Мир».