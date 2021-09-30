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Семья пауэрлифтера рассказала подробности крушения на воздушном шаре

Валентина Пескова
22:18 30.09.2021
Как оказалось, инструктор не проводил никакой ознакомительной беседы перед полетом и не выдал пассажирам гондолы ни одного спасательного жилета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Чемпион мира по пауэрлифтингу Виталий Дубровин, который решил сделать сюрприз жене на годовщину свадьбы и исполнить ее мечту о полете на воздушном шаре, и предположить не мог, чем обернется его подарок.

Как поделился со «Звездой» спортсмен подробностями своего благого намерения, все начиналось очень красиво и в назначенное время он из гостиницы, где они переночевали накануне, привез жену и дочь в секретное место, не говоря, куда они едут. Там уже был готов к полету тот самый яркого цвета воздушный праздничный шар.

«Сначала все было очень красиво, красивые виды сверху. И полет должен был проходить только один час, но нам почему-то просто так решили дать покататься целых два часа», - делится жена Дубровина.

Сам чемпион мира по пауэрлифтингу продолжает, что сомнения в том, что здесь что-то не так, у него закрались, когда пилот объявил, что сейчас они будут искать место для посадки.

«При этом он говорит: будем садиться на море. Мы на самом деле подумали, что он имеет ввиду, что сейчас мы сядем на берег. А ему там и по рации звонили в это время: "Вы где? Скиньте геолокацию". А он молчит и ничего не говорит им», - рассказывают супруги.

В итоге, по их словам, сначала шар сел на берег, но потом пилот стал почему-то продолжать подавать газ наверх, и воздушное судно отнесло от берега где-то на 500 метров в море. Тогда инструктор предупредил пассажиров, что сейчас им нужно будет сесть на бортики корзины, чтобы не замочить ноги, потому что они приземляются прямо в воду.

«Потом гондолу стало заваливать, но инструктор предупредил, что утонуть мы все-таки, наверное, не должны, потому что корзина на плаву. Тогда я предположил, что нужно, наверное, отвязывать шар. Пилот при этом был ни жив, ни мертв, и явно сильно нервничал. Потом я взял ситуацию в свои руки и попросил у него нож, чтобы перерезать стропы, потому что мы просто уже сами начали спасать свои жизни. К тому же дочь стало затягивать под корзину. Но ребенок умеет плавать, и я предупредил ее, что ее спасу, и чтобы она не боялась, в случае чего», - говорит глава семьи.

На счастье Дубровиных, их заметили рыбаки, которые находились неподалеку, и простые местные отдыхающие, которые сразу же отправились к месту падения шара на своих прогулочных катамаранах. В итоге всех удалось спасти еще до прибытия бригады спасателей МЧС РФ своими силами.

Сейчас с происшедшим инцидентом разбираются сотрудники прокуратуры. Как рассказали члены семьи, полет изначально не был продуман с точки зрения безопасности: с ними не проводилось никакого инструктажа на случай нештатных ситуаций, а кроме того, не были выданы ни защитные каски, и ни одного спасательного жилета. 

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