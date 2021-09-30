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В Сочи упал воздушный шар с семьей чемпиона мира по пауэрлифтингу Дубровина

Валентина Пескова
15:22 30.09.2021
В корзине находились жена спортсмена, их дочь, он сам и пилот, который управлял воздушным шаром.
В Сочи упал воздушный шар с семьей чемпиона мира по пауэрлифтингу Дубровина
© Фото: Виталий Дубровин, instagam
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На морском побережье в Сочи потерпел крушение воздушный шар с семьей чемпиона мира по пауэрлифтингу Виталия Дубровина. Полет на шаре спортсмен организовал в подарок для своей жены на годовщину их свадьбы, так как она давно мечтала полетать на необычном транспортном средстве. Дубровин воспользовался услугами местного аэропарка «Солохаул».

Полет проходил в штатном режиме и ничто не говорило ни о каких проблемах. Но когда пилот захотел аккуратно посадить шар на берегу, сильный ветер стал уносить его в море.

«Пилот не мог найти место посадки, пока в итоге нас не понесло в море. Мы сели прямо в воду, и гондола начала тонуть и переворачиваться. Нас предупредили, что мы утонуть не можем, но потащило нас довольно далеко. Тогда я взял нож у пилота и разрезал стропы, чтобы вытащить дочку из-под гондолы, пока ее не накрыло ею, еле успел выхватить. Ну и слава богу рядом оказались рыбаки, они подплыли и нас вытащили. Мы всего 20 минут пробыли в воде. Ну, как в "Титанике", но все хорошо», - рассказал Дубровин «Звезде».

С семьей спортсмена на рыболовецкой базе должны побеседовать сотрудники прокуратуры. Как заявил пауэрлифтер, претензий к парку они не имеют.

Виталий Дубровин - многократный чемпионом мира по пауэрлифтингу и заслуженный тренер России. Он выступает в категории 82 и 90 кг.

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