Участник конфликта у школы рассказал о причинах стрельбы

Один из участников конфликта возле школы №1374, в ходе которого мужчина открыл стрельбу в воздух из пистолета, рассказал о произошедшем. По его словам, конфликт начался с грубого разговора ученицы с группой недовольных одноклассников.

«Они начали читать нотации (девочке. - Прим. ред.), прижали силой. Потом я проводил до дома пострадавшую девочку. После этого ее отец и начал "разбираться"», - рассказал юноша.

Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев отметил, что конфликт произошел из-за интернет-мема - девочка отправила в чат некую картинку, которая не понравилась ее одноклассникам, и они решили «побеседовать» с ней.

Ранее свидетели конфликта прокомментировали «Звезде» произошедшее и рассказали об участниках конфликта. Один из них отметил, что дочь подозреваемого в стрельбе могла употреблять наркотики.