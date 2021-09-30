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В РКН прокомментировали предложение признать ЛГБТ и чайлд-фри экстремистскими идеологиями

Алексей Курильченко
18:10 30.09.2021
Представитель Роскомнадзора отметил, что ведомство на данный момент не имеет отношения к данный инициативе.
В РКН прокомментировали предложение признать ЛГБТ и чайлд-фри экстремистскими идеологиями
© Фото: Omer Messinger, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Инициатива признать в России идеологии ЛГБТ, чайлд-фри и радикальный феминизм экстремистскими идеологиями исходила от института ОУЗС и не была согласована с Роскомнадзором. Ранее, согласно информации ТАСС, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов озвучил данное предложение. Впоследствии он объяснил, что данное заявление было сделано не от лица РКН.

«Предложение признать экстремистскими идеологию ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри является одним из предложений института Общественного уполномоченного по защите семьи, которое я, как председатель экспертного совета этой организации, озвучил на заседании Родительской палаты в минувшую среду. Эта инициатива не является согласованным результатом работы Общественного совета или официальной позицией Роскомнадзора, сейчас идет стадия экспертного обсуждения», - рассказал Цыганов ТАСС.

При этом Цыганов выразил мнение, что озвученная им инициатива может защитить детей и подростков от деструктивного контента в интернете.

«Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри, чайлд-фри - их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям - Роскомнадзору и так далее», - ранее говорил Цыганов.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в следующем году будет запущена система «Окулус», которая будет искать в интернете запрещенный контент. Речь идет об экстремистских и порнографических материалах, пропаганде наркотических веществ, призывах к массовым беспорядкам и суициду.

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