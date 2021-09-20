Роскомнадзор усилит поиск запрещенных материалов в интернете

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора намерен запустить в следующем году систему «Окулус», которая будет искать в интернете запрещенный контент. Речь идет об экстремистских и порнографических материалах, пропаганде наркотических веществ, призывах к массовым беспорядкам и суициду. Разработка задания для искусственного интеллекта обойдется, как ожидается, в 15 миллионов рублей.

«Система будет называться „Окулус“, запустить ее планируется в 2022 году, она будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, описано в техзадании. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, ИИ позволит „ускорить процесс“», - пишет «Коммерсант», ссылаясь на размещенную на сайте Госзакупок документацию.

Отмечается, что в зону мониторинга данной системы войдут, в том числе, материалы Facebook.

По мнению совладельца одной из ведущих российских IT-компаний Владимира Уфнаровского, итоговая стоимость разработки «Окулус» может составить от десятков до сотен миллионов рублей, а ее внедрение, считает эксперт, может обойтись в миллиарды рублей.

Исполнительный директор крупной технологической компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения и консалтинге, Павел Адылин, в свою очередь, полагает, что реализовать подобный проект будет проблематично. Так, по его словам, если видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, то скорость доступа в Сети значительно снизится.

Напомним, 1 сентября в РФ вступил в силу закон, обязывающий соцсети советоваться с Роскомнадзором по поводу подозрительного контента. Площадка обязана в течение 24 часов обратиться в ведомство, если не сможет самостоятельно оценить законность размещенной информации.