Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскомнадзор усилит поиск запрещенных материалов в интернете

Роман Захаров
08:23 20.09.2021
Для поиска запрещенного контента в Сети надзорное ведомство будет использовать искусственный интеллект.
Роскомнадзор усилит поиск запрещенных материалов в интернете
© Фото: fancycrave1, Pixabay
Читайте нас на:

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора намерен запустить в следующем году систему «Окулус», которая будет искать в интернете запрещенный контент. Речь идет об экстремистских и порнографических материалах, пропаганде наркотических веществ, призывах к массовым беспорядкам и суициду. Разработка задания для искусственного интеллекта обойдется, как ожидается, в 15 миллионов рублей.

«Система будет называться „Окулус“, запустить ее планируется в 2022 году, она будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, описано в техзадании. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, ИИ позволит „ускорить процесс“», - пишет «Коммерсант», ссылаясь на размещенную на сайте Госзакупок документацию.

Отмечается, что в зону мониторинга данной системы войдут, в том числе, материалы Facebook.

По мнению совладельца одной из ведущих российских IT-компаний Владимира Уфнаровского, итоговая стоимость разработки «Окулус» может составить от десятков до сотен миллионов рублей, а ее внедрение, считает эксперт, может обойтись в миллиарды рублей.

Исполнительный директор крупной технологической компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения и консалтинге, Павел Адылин, в свою очередь, полагает, что реализовать подобный проект будет проблематично. Так, по его словам, если видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, то скорость доступа в Сети значительно снизится.

Напомним, 1 сентября в РФ вступил в силу закон, обязывающий соцсети советоваться с Роскомнадзором по поводу подозрительного контента. Площадка обязана в течение 24 часов обратиться в ведомство, если не сможет самостоятельно оценить законность размещенной информации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.