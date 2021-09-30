Экс-сотрудница концлагеря сбежала от суда в Германии

Ирмгард Фурхнер, бывшая сотрудница концентрационного лагеря Штуттгоф, скрылась от суда в Германии. Полиция выписала ордер на арест 96-летней женщины. В преддверии процесса она села в такси, направилась к метро и скрылась в неизвестном направлении. Ранее она уже признавалась суду, что боится общественного порицания, и просила о проведении закрытого процесса.

Как сообщает газета Guardian, Фурхнер обвиняется в 11 412 случаях жестоких убийств и 18 случаях покушения на убийство. На момент начала работы в концлагере ей было 18 лет.

«(Фурхнер. - Прим. ред.) оказывала поддержку работникам лагеря, которые совершали систематические убийства еврейских заключенных, польских партизан и советских военнопленных, она выполняла работу стенографиста и секретаря управляющего лагеря», - сообщается в тексте обвинения.

В августе сообщалось о судебном процессе над бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен, которому исполнилось уже 100 лет. В лагере, где он работал, было убило около 20 тысяч узников.