СМИ: в Германии столетний бывший охранник концлагеря предстанет перед судом

В Германии перед судом предстанет столетний мужчина, который служил охранником концентрационного лагеря Заксенхаузен. По версии следствия, он проходил службу с 1942 по 1945 год. В лагере смерти содержались около 200 тысяч узников - примерно 20 тысяч из них были убиты. О предстоящем судебном процессе рассказало издание Welt.

«В тексте обвинения рассказывается о расстреле советских военнопленных в 1942 году, а также о пособничестве и подстрекательстве к убийству заключенных с помощью отравляющего газа "Циклон Б"», - сообщает издание.

Предварительно обвиняемый прошел медицинскую экспертизу, которая установила, что он способен принимать участие в суде. Учитывая возраст, на заседаниях он будет проводить не более двух часов.

Ранее в Австрии прошла торжественная церемония вручения ордена Мужества Анне Хакль - дочери Марии Лангталер, семья которой укрыла в 1945 году двух советских офицеров, бежавших из концлагеря Маутхаузен. Награждение прошло на бывшей территории нацистского лагеря смерти.