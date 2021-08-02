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СМИ: в Германии столетний бывший охранник концлагеря предстанет перед судом

Алексей Курильченко
19:04 02.08.2021
В Германии состоится суд над столетним мужчиной, служившим в концлагере.
СМИ: в Германии столетний бывший охранник концлагеря предстанет перед судом
© Фото: pixabay.com
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В Германии перед судом предстанет столетний мужчина, который служил охранником концентрационного лагеря Заксенхаузен. По версии следствия, он проходил службу с 1942 по 1945 год. В лагере смерти содержались около 200 тысяч узников - примерно 20 тысяч из них были убиты. О предстоящем судебном процессе рассказало издание Welt.

«В тексте обвинения рассказывается о расстреле советских военнопленных в 1942 году, а также о пособничестве и подстрекательстве к убийству заключенных с помощью отравляющего газа "Циклон Б"», - сообщает издание.

Предварительно обвиняемый прошел медицинскую экспертизу, которая установила, что он способен принимать участие в суде. Учитывая возраст, на заседаниях он будет проводить не более двух часов.

Ранее в Австрии прошла торжественная церемония вручения ордена Мужества Анне Хакль - дочери Марии Лангталер, семья которой укрыла в 1945 году двух советских офицеров, бежавших из концлагеря Маутхаузен. Награждение прошло на бывшей территории нацистского лагеря смерти.

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