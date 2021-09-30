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Соседка описала образ жизни убитых студенток в Оренбургской области

Светлана Иванова
14:25 30.09.2021
Студенток практически не видели на улице, они все свободное время проводили в квартире, подчеркнула местная жительница.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Студентки медколледжа, которых убили в городе Гай Оренбургской области, были спокойными. Об этом рассказала «Звезде» их соседка. Она добавила, что студенток практически не видели на улице, они все свободное время проводили в квартире.

«Они вот пробегут в магазинчик. И все на этом, они все время дома, мы их не видели на улице. Спокойные девчушки были», - добавила местная жительница.

Ранее ее соседка подчеркивала, что юные квартиросъемщицы не доставляли проблем другим жильцам дома.

В четверг, 30 сентября, в квартире жилого дома в городе Гай Оренбургской области нашли тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одну студентку обнаружили убитой во дворе дома.  

Квартиру, в которой произошла трагедия, девушки 17, 18 и 19 лет снимали втроем.

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