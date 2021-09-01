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Отец Бритни Спирс требует за отказ от опекунства два миллиона долларов

Кира Карон
08:03 01.09.2021
Бритни Спирс сообщила, что ее отец требует от нее деньги за отказ от опекунства.
Отец Бритни Спирс требует за отказ от опекунства два миллиона долларов
© Фото: MJT, AdMedia, Globallookpress
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Американская певица Бритни Спирс заявила, что за отказ от ее опекунства отец требует два миллиона долларов отступных. Он, по утверждению Спирс, давно готов к отказу, но вымогает деньги.

Адвокаты Бритни Спирс утверждают, что ее отец требует два миллиона долларов за отказ от опекунства, сама певица настаивает, что он давно готов к этому решению и лишь вымогает деньги. Судебный процесс, как ожидается, продолжится в конце сентября, пишет портал TMZ.

В июне этого года Бритни Спирс выступила в суде и попросила отменить продолжающееся 13 лет опекунство над ней. Джейми Спирс контролировал личные и финансовые дела исполнительницы, включая вопросы лечения, безопасности и карьеры.

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