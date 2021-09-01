Отец Бритни Спирс требует за отказ от опекунства два миллиона долларов

Американская певица Бритни Спирс заявила, что за отказ от ее опекунства отец требует два миллиона долларов отступных. Он, по утверждению Спирс, давно готов к отказу, но вымогает деньги.

Адвокаты Бритни Спирс утверждают, что ее отец требует два миллиона долларов за отказ от опекунства, сама певица настаивает, что он давно готов к этому решению и лишь вымогает деньги. Судебный процесс, как ожидается, продолжится в конце сентября, пишет портал TMZ.

В июне этого года Бритни Спирс выступила в суде и попросила отменить продолжающееся 13 лет опекунство над ней. Джейми Спирс контролировал личные и финансовые дела исполнительницы, включая вопросы лечения, безопасности и карьеры.