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Весенний призыв пополнил научные роты ВС России на 360 человек

Тимур Шерзад
13:33 30.09.2021
В Генштабе подчеркнули, что отбор в научные роты проводится открыто, а информация о проводимых мероприятиях и результатах конкурсного отбора размещается на официальном интернет-портале и освещается в СМИ. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Весенний призыв пополнил научные роты ВС России более чем на 360 человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

«Как и прежде, особое внимание в ходе призыва уделялось комплектованию 17 научных рот, отбор в которые осуществлялся в 62 субъектах Российской Федерации. Всего в научных ротах проходят военную службу по призыву 683 человека. Весной направлено 363 человека, при этом заявок было подано более 3,5 тысячи», - сказал он на пресс-конференции по началу осеннего призыва.

Бурдинский подчеркнул, что отбор в научные роты проводится открыто, а информация о проводимых мероприятиях и результатах конкурсного отбора размещается на официальном интернет-портале и освещается в СМИ. 

«Военнослужащие научных рот не только проводят конкретные военно-прикладные исследования, но и рассматриваются нами как кадровый потенциал и будущее военной науки», - подчеркнул Бурдинский.

Также он напомнил, что в Минобороны России функционируют и спортивные роты. В пять спортивных рот, по словам Бурдинского, направлено 188 призывников, входящих в сборные страны по 46 олимпийским видам спорта. С момента существования спортивных рот на соревнованиях различного уровня завоевано 578 медалей, из них 242 - высшей пробы. 

Также сообщается, что в Вооруженных силах России увеличилось количество призывников старших возрастов. 

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